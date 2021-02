Der Tag mit Elisabeth Niejahr Aschermittwoch: Politik und Humor in digitalen Zeiten

Moderation: Korbinian Frenzel

Elisabeth Niejahr ist Geschäftsführerin der gemeinnützigen Hertie-Stiftung. (Anatol Kotte)

Politische Bühne: Wie Parteien den Aschermittwoch online für sich nutzen. Studie: Warum wir Online-Medien kaum noch abschalten. Corona: Wie schnell die Schnelltests kommen und wie langsam die Behörden bleiben.

Es ist traditionell einer der wichtigsten Termine im Jahr: der politische Aschermittwoch. Die Parteien greifen meist in Bierzelten vor Publikum genüsslich die politischen Gegner an - mit mehr oder weniger witzigen Reden. Nur: Wie sehen die Auftritte in der Corona-Pandemie aus? Kann das Internet ein Ersatz sein? Wie schlagen sich beispielsweise Markus Söder und Armin Laschet? Und hat das Digitale nur Nachteile? Darüber sprechen wir mit Elisabeth Niejahr von der Hertie-Stiftung.

Weitere Themen der Sendung:

Politik und Humor: Inzwischen vermintes Gelände?

Können wir noch abschalten? Studie zum Medienkonsum

Schnelltests für alle: Doch niemand behebt das Behördenversagen

Elisabeth Niejahr ist seit 2020 Geschäftsführerin des Bereichs "Demokratie stärken" der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung. Zuvor war sie Chefreporterin der "Wirtschaftswoche" und Hauptstadtkorrespondentin der Wochenzeitung "Die Zeit". Niejahr studierte Volkswirtschaft in Köln und Washington, parallel dazu verlief ihre Ausbildung an der Kölner Schule für Wirtschaftsjournalisten.