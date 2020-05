Der Tag mit Christian Demand Pack die Badehose und den Mundschutz ein

Moderation: Max Oppel

Der Kunsthistoriker und Kulturphilosoph Christian Demand (Deutschlandradio Kultur / Stefan Ruwoldt)

Die EU-Kommission gibt Empfehlungen fürs Reisen während der Corona-Pandemie. Darüber sprechen wir mit dem Kunsthistoriker Christian Demand - außerdem über Verfassungsrecht, die so genannte Heinsberg-Studie, den Sänger Stevie Wonder und Bildungsgerechtigkeit.

Heute gibt die EU-Kommission Empfehlungen an die EU-Staaten, wie es mit dem Sommerurlaub trotz der Coronakrise doch noch klappen könnte, ohne dass es zu einem heftigen Anstieg an Infektionen kommt.

Dazu müssen Regelungen getroffen, wann zum Beispiel welche EU-Binnengrenzen wieder geöffnet werden können und wie das Hotel- und Gastgewerbe den Infektionsschutz sicherstellen kann.

Die weiteren Themen der Sendung mit dem Kunsthistoriker Christian Demand:

- Verfassungsrichter äußert sich öffentlich: Bundesgerichtshof unter Druck?

- Heinsberg-Studie: Wie schnell wird Wissenschaft zu einem politischen Argument?

- Stevie Wonder wird 70: Auch für die Jugend noch ein Star?

- Gleiche Bildung für alle: Was ist davon in Corona-Zeiten noch übrig?

Christian Demand ist Kunsthistoriker und Kulturphilosoph. Seit 2012 ist er Herausgeber der Zeitschrift "Merkur".