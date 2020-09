Der Tag mit Caroline Fetscher Virtueller Parteitag der CSU

Moderation: Axel Rahmlow

Die Journalistin Caroline Fetscher verfolgt das politische Geschehen für den Berliner "Tagesspiegel". (Deutschlandradio / Manfred Hilling)

Rund 800 Delegierte der CSU versammeln sich heute im Internet zum Parteitag. Höhepunkt ist die Grundsatzrede des Vorsitzenden Markus Söder. Neben vielen Anträgen, soll auch über die "gendergerechte Sprache" diskutiert werden.

Mit einer Grundsatzrede von Parteichef Markus Söder startet die CSU am Samstagmittag in den ersten großen Parteitag ihrer Geschichte, der nur im Internet stattfindet. Rund 800 Delegierte werden zu der Videokonferenz erwartet. Nach der Ansprache von Söder wollen die Delegierten zahlreiche Änträge behandeln. Dabei geht es unter anderem um die Digitalisierung an den Schulen, den Kampf gegen den Kindesmissbrauch und den Umgang mit der Polizei.

Interessante Debatten versprechen zwei weitere Anträge zu Sinn oder Unsinn der "gendergerechten Sprache". Wir sprechen mit unserem Studiogast, der "Tagesspiegel"-Journalistin Caroline Fetscher, darüber, ob die CSU inzwischen moderner und weiblicher geworden ist?

Weitere Themen der Sendung:

Schäuble-Vorschlag: Können Bürgerräte die Demokratie stärken?

Brüssel: Neue Vorschläge für einen EU-Migrationspakt

US-Wahlkampf: Präsident Trump nominiert neue Richterin

Verhältnis zu Israel: BDS-Debatte in der Kunstszene

Caroline Fetscher ist Autorin des Berliner "Tagesspiegel". Zu ihren Themen gehören gesellschaftliche Debatten in Kultur und Politik, insbesondere Menschenrechte und Kinderschutz.