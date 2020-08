Der Tag mit Bettina Gaus Proteste in Belarus: Fällt die "letzte Diktatur" Europas?

Moderation: Nicole Dittmer

Mit der "taz"-Journalistin Bettina Gaus sprechen wir über die Demokratiebewegung in Belarus. (picture-alliance/Geisler-Fotopress)

Nach der Präsidentenwahl in Belarus sind für das Wochenende neue Proteste gegen Machthaber Lukaschenko geplant. Mit Bettina Gaus sprechen wir außerdem über den russischen Oppositionellen Nawalny, die Demokraten in den USA und die Corona-Zahlen.

Die Proteste und Streiks in Belarus reißen nicht ab. Die Opposition beansprucht den Sieg der Wahl am 9. August für die Bürgerrechtlerin Swetlana Tichanowskaja. Die 37-Jährige rief aus ihrem Exil im EU-Land Litauen die Menschen auf, sich an dem Marsch für die Freiheit und ein neues Belarus an diesem Sonntag zu beteiligen.



Der Machthaber Alexander Lukaschenko, der sich zum Wahlsieger erklärte, sagte hingegen im Staatsfernsehen, es müssten die "härtesten Maßnahmen" getroffen werden, um die Einheit es Landes zu bewahren.

Proteste in Belarus - Fällt die "letzte Diktatur" Europas? – Darüber sprechen wir mit der "taz"-Journalistin Bettina Gaus.

Die weiteren Themen der Sendung:

- Nawalny im Koma - Wie brutal geht Russland gegen Oppositionelle vor?

- Biden will die USA einen – Kann er auch die Demokraten vereinen?

- Alternativen zum Corona-Lockdown – Lässt sich Vernunft erzwingen?

- Coronazahlen steigen - Gemeinsame Strategie der Länder in Sicht?

Bettina Gaus ist politische Korrespondentin der "tageszeitung" (taz) in Berlin, von 1996 bis 1999 leitete sie das Parlamentsbüro der Zeitung. Sie absolvierte die Deutsche Journalistenschule in München und war danach 1983 bis 1989 Politikredakteurin beim deutschsprachigen Programm der Deutschen Welle. Von 1989 bis 1996 berichtete sie als Korrespondentin in Nairobi für ARD-Sender und Nachrichtenagenturen über Afrika.