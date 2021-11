Der Tag mit Bertolt Meyer Was erwartet uns im zweiten Corona-Winter?

Moderation: Jana Münkel

Der Psychologe Bertolt Meyer trägt selbst eine Armprothese. In seiner Forschung beschäftigt er sich auch mit Inklusion am Arbeitsmarkt. (privat)

Droht trotz Impfung ein erneuter Lockdown? Wie kann eine Ampelkoalition Stadt und Land versöhnen? Kann Inklusion den Fachkräftemangel beseitigen? Täte eine Doppelspitze Esken-Klingbeil der SPD gut? Und: Die Reichen als Klimasünder Nummer eins.

Einen Lockdown wird es nicht mehr geben, hieß es noch bis vor Kurzem unisono seitens der Politik. Doch gilt das auch noch angesichts der Rekordwerte, die die täglichen Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 ereichen? Völlig ausgeschlossen scheint das jedenfalls nicht mehr zu sein. "Wenn wir uns jetzt zu viel Zeit lassen, endet das wie im vergangenen Jahr in einem Lockdown", warnt etwa der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) im Deutschlandfunk. Was erwartet uns im Corona-Winter? Darüber sprechen wir mit dem Psychologen Bertolt Meyer von der TU Chemnitz.

Außerdem in der Sendung:

Ampelverhandlungen: Wie können die Interessen von Stadt- und Landbevölkerung in Einklang gebracht werden?

Mit Inklusion gegen den Fachkräftemangel: Was können Politik und Wirtschaft tun?

Esken und Klingbeil als Doppelspitze: Bringt das die SPD voran?

Oxfam-Studie: Die Reichen als Klimasünder Nummer eins

Der Psychologe Bertolt Meyer ist seit 2014 Professor für Organisations- und Wirtschaftspsychologie an der Technischen Universität Chemnitz. In den Medien wird er wegen seiner Hightech-Armprothese auch als "der Forscher mit der surrenden Hand" beschrieben. Seine Forschungsschwerpunkte sind Diversität in der Arbeitswelt, Stereotype, Aspekte der Führung und psychische Gesundheit.