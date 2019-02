Der Tag mit Adam Soboczynski Die Welt nach Ende des INF-Vertrags

Moderation: Anke Schaefer

Die Nato-Verteidigungsminister beraten heute über mögliche Folgen nach der Auflösung des INF-Abrüstungsvertrags. Wir sprechen darüber mit dem "Zeit"-Feuilletonchef Adam Soboczynski. Weitere Themen sind der Sicherheitsreport, eine Frauenquote im Bundestag und die Volkshochschulen.

Erstmals nach der Aufkündigung des INF-Abrüstungsvertrags kommen heute die Nato-Verteidigungsminister in Brüssel zusammen. Nach Angaben von Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg soll bis August zwar noch einmal versucht werden, die Vereinbarung zwischen den USA und Russland zu retten. Gleichzeitig will das Bündnis aber bereits mit den Planungen für eine Welt ohne INF-Vertrag beginnen. Wir sprechen mit dem Feuilletonchef der Wochenzeitung "Die Zeit", Adam Soboczynski, darüber, wie es weiter geht?

Ängste in unsicherer Zeit

Fast die Hälfte der Bevölkerung hat das Gefühl, in einer besonders unsicheren Zeit zu leben, im Osten stärker als im Westen. Das ist das Ergebnis des "Sicherheitsreport 2019", der heute veröffentlicht wird. Darin heißt es, die Deutschen sorgten sich derzeit mehr über die Entwicklung der Gesellschaft und der weltweiten Spannungen als über ihre persönliche Zukunft. Wie realistisch sind diese Ängste?

Debatte über Frauenquote im Bundestag

Der Bundestag soll weiblicher werden: Nach SPIEGEL-Informationen planen Parlamentarierinnen von Union, SPD, FDP, Grünen und Linkspartei am Donnerstag ein informelles Treffen. Es wäre eine Premiere in der Geschichte des Bundestags. Thema der Frauenrunde soll ein Gesetz für die gleiche Anzahl von Frauen und Männern im Parlament sein. Derzeit liegt der Frauenanteil im Bundestag bei 30,9 Prozent. Auch die AfD wurde eingeladen, will aber nicht kommen.

Ein weiteres Thema ist der Wissendrang, der neun Millionen Menschen in Deutschland zu Veranstaltungen und Kursen der Volkshochschulen treibt. Vor hundert Jahren wurde ihr Auftrag in der Weimarer Verfassung verankert. Wie wichtig sind sie heute noch?

Adam Soboczynski wurde 1975 im polnischen Toruń geboren. Er siedelte 1981 mit seiner Familie vor Ausrufung des Kriegsrechts aus der damaligen Volksrepublik Polen in die Bundesrepublik Deutschland über. Der Journalist ist studierter Literaturwissenschafter und leitet seit 2013 zusammen mit Iris Radisch das Feuilleton der Wochenzeitung "Die Zeit".