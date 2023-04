Aus Terrorist mach Pop

Der Stammheim-Abriss und die Entkernung der RAF

33:12 Minuten Während des Prozesses gegen die RAF-Terroristen Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe in Stuttgart-Stammheim bewachen berittene Polizisten am 21. Mai 1975 die Ausfahrt des Gefängnisbereichs. © picture-alliance / dpa / Dick

Thomey, Emily; Harabi, Kais · 06. April 2023, 17:05 Uhr

Die RAF ist nach wie vor präsent - ob in Form von Bands oder als Klamottenlabel. Jetzt wird das Gebäude abgerissen, in dem einige der Terroristen einst vor Gericht standen. Ändert das Stammheim-Ende etwas am Mythos RAF?