Sie sang mit den "Weather Girls" und steht jetzt mit den "Golden Voices of America" auf der Bühne. Bei den Konzerten von Ingrid Arthur ist Mitmachen ausdrücklich erlaubt. Denn, so sagt die US-Amerikanerin, "man muss kein Christ sein, um diese Musik zu singen." Mehr

Flamenco plus Hip-Hop, kann das gutgehen? Mit ihren Songs revolutioniert die 25-jährige Spanierin Rosalía den Flamenco – und wird dafür von Millionen Menschen gefeiert. In einem Video tritt sie sogar in Jogginghose auf. Traditionalisten sind entsetzt.Mehr