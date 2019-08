Wussten Sie, dass Pilze weder Tiere noch Pflanzen sind? Dass sie als Plastikersatz herhalten können? Und im Dunkeln leuchten? Eben. Darum gibt es nun ein neues Kinderbuch, das mit wunderschönen Illustrationen in die Welt der Pilze einführt. Mehr

Liliana Fabisińska: "Pilze: Verrückte Fakten über Fliegenpilz, Hefe und Co."

Auf urkomische Weise schreibt Andreas Meier über seine Familie. Doch in seinem Roman wird es ernst, denn das Grundstück, auf dem die Familie sitzt, kam während der NS-Zeit in ihren Besitz. Es stellt sich die Frage nach der Schuld.

Die Menschen in Anna Weidenholzers Romanen sind von solcher Mittelmäßigkeit, dass man sich wohl kaum mit ihnen identifizieren möchte. Doch die Wiener Autorin holt sie durch ihre Beobachtungen ganz nah heran, so auch in "Finde einem Schwan ein Boot".