Komponist Steven Takasugi

Klänge in vitro

55:36 Minuten © Deutschlandradio

Vorgestellt von Michael Rebhahn · 14. Mai 2024, 00:05 Uhr

Steven Takasugi, 1960 in Los Angeles geboren, ist ein passionierter Klangsammler. In einer riesigen Datenbank archiviert er systematisch akustische Ereignisse und versteht es als "Verlebendigungsprozess", wenn er diese Klänge am Ende wieder in seine Musik einfließen lässt.