Jahresrückblick 2022

Ukraine-Krieg, Ampel, Winnetou und Boris Becker

Im Sommer sorgte die Entscheidung des Ravensburger Verlags, die Auslieferung von zwei Winnetou-Kinderbüchern zu stoppen, für Aufregung. Davon profitiert hat der Karl-May-Verlag, wie sich gegen Ende des Jahres herausstellt.

Moderation: Korbinian Frenzel. · 27. Dezember 2022, 12:05 Uhr

Was war gut, was war schlecht in diesem Jahr? Darüber reden und streiten die Philosophin Svenja Flaßpöhler, die Außenpolitik-Expertin Jana Puglierin und der Kolumnist Hajo Schumacher im Jahresrückblick im Humboldt Forum.