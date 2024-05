Nach der Shoah

Jüdische Familiengeschichten in Deutschland

31:34 Minuten Die Autorin Dana von Suffrin hat eine jüdische Familiengeschichte. Sie äußert sich öffentlich zu Themen um Judentum und Antisemitismus. In ihren Büchern schildert sie auch, wie es den in Deutschland lebenden Juden heute geht. © Imago / dts Nachrichtenagentur

Voss, Sabine · 17. Mai 2024, 19:30 Uhr

Was bedeutet es als Nachfahre von Holocaust-Überlebenden in Deutschland aufzuwachsen? Das machen drei aktuelle Romane junger deutscher Autorinnen und Autoren jüdischer Herkunft zum Thema: Die Shoah ist lange her, für sie aber nicht vergangen.