Die ganze Welt, so scheint es, spricht von der Krise. Und tatsächlich: Blickt man auf den akademischen Buchmarkt, findet man schnelle Bestätigung. Dort wird – zumindest in der Titelei – manche wissenschaftliche Differenzierungspflicht aufgegeben und es tönt: „Niedergang der Demokratie“, „Der Zerfall der Demokratie“ – und jüngst der internationale Bestseller „Wie Demokratien sterben“.

Die Beispiele, die das heute beglaubigen sollen, sind bunt: Erdogan als neuer Sultan, Putin als imperialer Gewaltherrscher, Orban als korrupter Westentaschen-Diktator, Meloni in Rom, Le Pen in Paris, Geert Wilders in Den Haag, die FPÖ demnächst in Wien und die rechtspopulistischen Liberalismusverächter der AfD in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Vom drohenden Schatten einer Wiederwahl Trumps gar nicht zu reden.