Die Brandmauer, der Dammbruch, und jetzt auch noch in Frankreich die Neue Volksfront: Rechtspopulismus gewinnt überall an Zustimmung, und Politik und Zivilgesellschaft fallen nicht nur keine wirksamen Gegenmittel ein – es gibt nicht einmal eine Sprache, die diese Entwicklung und den demokratischen Widerstand dagegen präzise beschreibt.

Da ist zum Beispiel immer wieder vom Rechtsruck und dem Entzaubern die Rede. Beim Begriff Rechtsruck etwa muss man sich schon fragen, ob man wirklich von einem "Ruck" sprechen kann, wenn Studien schon seit Jahren zeigen, dass zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung rechtsautoritären, populistischen oder verschwörungstheoretischen Positionen anhängen. Ist das dann nicht eher eine feste Basis des Faschismus in einer Gesellschaft mit kollektiver Nazi-Vergangenheit? Oder, ob Magie die richtige Metapher ist, wenn eine Partei in so einem Umfeld mit völkisch-autoritären Positionen punkten kann – die AfD beweist ja täglich, dass es dazu kein übernatürliches Talent braucht, im Gegenteil.

Er redet von Männern, die sich einpanzern, die das Andere, seien es Linke, Juden, Schwarze oder Frauen, radikal ausschließen müssen, um sich selbst als Helden ihres eigenen Lebens erzählen zu können. „Es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche‟, heißt es zum Beispiel im Lied „Auf, auf zum Kampf‟, das vom Soldatenlied im Ersten Weltkrieg nach dem Mord an Rosa Luxemburg zum Arbeiterlied wurde, 1930 dann zum SA-Lied und 1977 zum Hannes-Wader-Song – ohne dass diese Zeile in einer dieser Versionen verändert werden musste, egal, ob er im Text dann Freiheitskämpfer oder Hitlermann ist. Auch der Dammbruch und die Angst davor findet sich immer wieder in Theweleits Studie "Männerphantasien".