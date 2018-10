Demokratie in der Krise Verlieren wir unseren Grundkonsens?

Moderation: Annette Riedel

"Wortwechsel" von der Frankfurter Buchmesse: Moderatorin Annette Riedel mit Hans-Peter Martin, Daniel Bax, Christian Alt (von links nach rechts). (Deutschlandradio/David Kohlruss)

Populisten dies- und jenseits des Atlantiks leben vom Tabubruch. Offenbar sind für viele Bürger Grundwerte der liberalen Demokratie nicht mehr verbindlich. Verlieren wir den demokratischen Konsens darüber, was wahr ist und was falsch?

Einfache Antworten auf die komplexen Fragen einer globalisierten Welt − sicher eines der Erfolgsrezepte für Populisten von Trump bis Erdogan, in Ungarn wie in Italien − und der AfD. Die Folgen: Nationalismus wird wieder salonfähig, Hetze gegen Fremde und Minderheiten bringt Stimmen, Spaltungen innerhalb von Gesellschaften werden tiefer.

Die liberale Demokratie, wie wir sie kennen, scheint vielerorts auf dem absteigenden Ast zu sein. Illiberale bis autoritäre Herrschaftsformen mit einem "starken Mann" an der Spitze empfehlen sich als Gegenmodell.

Woran liegt das? Fühlen sich viele Menschen unbehaust in einer globalisierten Umgebung mit offenen Grenzen und abgehängt angesichts der Digitalisierung? Ist die real existierende westliche Demokratie zu einem Elitenprojekt abgehobener Politiker und gleichgeschalteter Medien geworden, wie Populisten immer wieder behaupten? Warum verfängt dieser Vorwurf bei vielen Wählern − erklärt Politik zu wenig, sind Medien zu staatstragend?

Hat das Internet Echokammern geschaffen, in denen jeder seine eigene Wahrheit findet − und seien es auch krude Verschwörungstheorien? Geht der Konsens darüber, was wir als demokratische Gesellschaft eigentlich wollen, den Bach hinunter? Und was ist dagegen zu tun?

Darüber diskutieren:

Daniel Bax, Autor des Buchs: "Die Volksverführer. Warum Rechtspopulisten so erfolgreich sind"

Hans-Peter Martin, Autor von: "Game Over: Wohlstand für wenige, Demokratie für niemand, Nationalismus für alle – und dann?"

Christian Alt, Co-Autor des Buchs: "Angela Merkel ist Hitlers Tochter. Im Land der Verschwörungstheorien"