Digitale Gewalt

Kommen jetzt neue Gesetze gegen Deepfakes?

37:02 Minuten
Grafik: Junge Frau "ertrinkt" im Display eines überdimensionierten Smartphones
Auf Bundesebene und auf EU-Ebene sind Gesetzesverschärfungen bei digitaler Gewalt geplant – die sind zwar schon länger in der Pipeline, aber aktuell gibt es aufgrund des Falles Fernandes/Ulmen zusätzlichen öffentlichen Druck. © imago / fStop Images / Malte Mueller
Martin Böttcher, Marie Zinkann, Stefan Schmid, Hagen Terschüren |
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Der Druck auf die Politik wächst, gegen sexuelle digitale Gewalt vorzugehen. Was planen Bundesregierung und EU gegen Deepfakes? Außerdem: Wie KI-Chatbots unser Wahlverhalten beeinflussen können. Und: Serientrend "Mikro-Dramen" auf dem Smartphone.
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