"Debüt im Deutschlandfunk Kultur" mit dem Gyldfeldt Quartet Gruppenbild mit Damen

Moderation: Kamilla Kaiser

Das Gyldfeldt Quartett lebt in Leipzig (deutschlandradio / Josef Schumann)

Das erste Konzert der neuen Debüt-Saison wird gestaltet vom Gyldfeldt Quartett. Das junge aufstrebende Streichquartett studiert in Leipzig.

Das Gyldfeldt Quartett wurde im Jahr 2016 gegründet und besteht aus den Geigern August Gyldfeldt Magnusson und Jonas Reinhold, der Bratscherin Sarah Praetorius und der Cellistin Anna Herrmann. Das Ensemble wird intensiv gefördert von Günter Pichler (Alban Berg Quartett) und Prof. Frank Reinecke (Vogler Quartett).

Lernen von den Besten

Das Quartett besuchte verschiedene renommierte Meisterkurse, so den "International Chamber Music Campus" der Jeunesses Musicales Deutschland, "ProQuartet" in Paris oder die "Accademia Musicale Chigiana" in Siena und wurde von internationalen Größen wie Eberhard Feltz, Norman Fischer (Concord String Quartet), Yves Sandoz (Amaryllis Quartett), Dirk Mommertz (Fauré Quartett) sowie von Mitgliedern des Vogler Quartetts und des Kuss Quartetts unterrichtet.

Unterwegs in Europa und den USA

Das Gyldfeldt Quartett konzertiert im In- und Ausland. So war das Quartett unter anderem in Italien, Frankreich, Schweden und den USA zu Gast und spielte bei bedeutenden Festspielen wie dem Musiksommer am Zürichsee (in Kooperation mit den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern) oder dem Kurt Weill Fest.

Das Gyldfeldt Quartett (deutschlandradio / Josef Schumann)

Gefördert und gefordert

Seit Oktober 2018 studiert das junge Quartett dank Stipendien der "Albéniz Foundation" und der "Santander Consumer Bank" in der Streichquartett-Klasse von Günter Pichler an der Escuela Superior de Música Reina Sofía Madrid. Seit 2017 sind die vier Ensemblemitglieder Stipendiaten bei Yehudi Menuhin Live Music Now. Außerdem wurden die vier jungen Musiker im Jahr 2019 von der Jeunesses Musicales Deutschland finanziell durch ein Stipendium unterstützt.

In der Pause spricht Mascha Drost mit dem Primarius des Ensembles, August Gyldfeldt Magnusson und der Bratschistin Sarah Praetorius. Sie gewähren einen Einblick in ihr Quartett-Leben:

Das Programmheft zum Konzert finden Sie hier.

Debüt im Deutschlandfunk Kultur

Live aus dem Kammermusiksaal der Philharmonie Berlin

Franz Schubert

Quartettsatz c-Moll D 703

Ludwig van Beethoven

Streichquartett F-Dur op. 18 Nr. 1

Carl Nielsen

Streichquartett f-Moll op. 5

Gyldfeldt Quartett:

August Gyldfeldt Magnusson, 1. Violine

Jonas Reinhold, 2. Violine

Sarah Praetorius, Viola

Anna Herrmann, Violoncello