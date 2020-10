De Sohl'nborger Büttpedder Die Tradition weitergeben

Der Chor trägt die traditionelle Tracht der Fischer im 18. Jahrhundert. Gesungen wird auf Plattdeutsch. (Joachim Tonn)

De Sohl'nborger Büttpedder ist ein Familienchor. Großeltern, Eltern und Kinder singen gemeinsam auf Plattdeutsch. Die Alten geben die Tradition an die Jungen weiter. Bei Auftritten trägt der Chor die traditionelle Tracht der Fischer von Cuxhaven.

"Wir singen keine Shantys", das stellen die Sängerinnen und Sänger von Anfang an klar. Der Chor aus dem Cuxhavener Stadtteil Sahlenburg singt plattdeutsche Lieder und ist auch ein anerkannter Trachtenverein. Am Anfang stand die Idee, den Touristen und Urlaubern mit Trachten, Tanz und Gesang, Abwechslung zu bieten.

Dieses Traditionsbewusstsein haben nicht nur die Alten: Zum Chor gehören auch Kinder und Jugendliche. Und so ist De Sohl'nborger Büttpedder ein richtiger Familienchor, in dem die Tradition und die niederdeutsche Sprache an die nächste Generation weitergegeben wird.