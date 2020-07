DDR-Wirklichkeit in "Stadt ohne Liebe" Ein provokantes Theaterstück und seine Spuren

Günter Jeschonnek und André Hennicke im Gespräch mit Winfried Sträter

Den Regisseur Günter Jeschonnek (2.v.r.) interessierte, was aus den Schülern von damals geworden ist - und so suchte er sie auf. (Günter Jeschonnek)

Günter Jeschonnek inszenierte 1984 am Theater der Bergarbeiter in Senftenberg „Stadt ohne Liebe“. Eine politische Märchengroteske, an der auch Schüler beteiligt waren. Das Stück ging über die Bühne, ohne dass die SED einschritt - erstaunlicherweise.

"Stadt ohne Liebe" - ein Despot regiert eine graue Stadt, eine Mauer sperrt die Menschen ein: ein provokantes Theaterprojekt in Senftenberg 1984. Daran beteiligt: Schülerinnen und Schüler. Der damalige Regisseur Günter Jeschonnek wollte jetzt wissen: Was ist aus ihnen geworden?

Jeschonnek, der 1987 aus der DDR ausgewiesen wurde, wundert sich noch heute, dass das Theaterstück 1984 über die Bühne ging, ohne dass die SED einschritt.

"Stadt ohne Liebe, grau, mit Mauer umgeben, Stacheldraht, Strom im Stacheldraht." Die Anspielungen auf die DDR-Wirklichkeit waren unübersehbar.

Und im Programmheft schrieb eine Schülerin: "Die Menschen fühlen sich nicht wohl; die Eintönigkeit drückt sie schwer. Sie möchten fliehen aus ihrer Stadt, aus der Starre, aus dem Grau, aber sie tun es nicht. Sie wissen nicht wohin, sie kennen keine andere Welt."

Theater als subversives Medium

André Hennicke, der heute als Film- und Fernsehschauspieler bekannt ist, trat damals erstmals als Theaterschauspieler auf. Die Theaterbühne hatte für ihn einen besonderen Reiz in der DDR: "Theater war das einzige Medium, in dem man subversiv sein konnte. Da konnte man mit einem einzigen Satz, mit einem Wort, die ganze Bonzenhierarchie auf die Palme bringen."

Für das Stück "Stadt ohne Liebe" stand 1984 André Hennicke auf der Bühne, der heute als Theater- und Filmschauspieler bekannt ist. (Picture Alliance / dpa Zentralbild / Jens Kalaene)

Trotzdem blieb es ruhig bei der Theaterpremiere 1984.

"Wir werden den Senftenbergern den Spiegel vors Gesicht halten, über ein Märchen für Erwachsene, mal sehen, ob sie sich wiedererkennen. Und haben dazu dann noch ein sehr provokantes Programmheft gemacht, und alles ging durch. Wir haben uns gewundert."

Sechs Jahre später war die DDR am Ende und für die ehemaligen Schulkinder, die sich an dem Theaterprojekt beteiligt hatten, begann ein Erwachsenenleben, auf das sie nie vorbereitet worden waren.

Klassentreffen - 30 Jahre danach

30 Jahre nach Mauerfall und Wiedervereinigung versammelte Jeschonnek die inzwischen fast 50-Jährigen zu einem Klassentreffen, um zu erfahren, wie sie sich entwickelt haben.

Senftenberg erlebte er als Stadt, die aufgeblüht ist. "Wenn es 1989 nicht den Mauerfall gegeben hätte und 1990 die deutsche Einheit, möchte ich nicht wissen, wie lange diese Stadt noch so grau ausgesehen hätte, wie sie war."

Über die ehemaligen Schulkinder sagt er: "Ich hab aufgeschlossene Menschen getroffen, die alle ihren Weg gemacht haben, die mitten im Leben stehen, tolle Berufe haben. Und mir ist aufgefallen so´n positiver Pragmatismus. Der hat auch ein bisschen was mit DDR zu tun, dass sie – also, diese Generation – wenig lamentieren, sondern sagen, wir müssen gucken, wie die Situation ist, wir machen das Beste daraus. Und das ist ihre Lebenshaltung geblieben."

Vom 8. Juli bis 30. September sendet Deutschlandfunk Kultur Kurzporträts der ehemaligen Senftenberger Schülerinnen und Schüler - immer mittwochs im "Zeitfragen"-Magazin zwischen 19.05 Uhr und 19.30 Uhr.