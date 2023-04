Roman von Felix Stephan

„Die frühen Jahre“ dringt in den innersten Kreis der DDR ein

Felix Stephan wuchs nahe der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt der Stasi in Berlin-Hohenschönhausen auf. In seinem Roman setzt er sich mit der DDR und der Nachwendezeit auseinander.

Der Roman von Felix Stephan beginnt mit der hektischen Verbrennung von Stasi-Akten. Aufgewachsen in Ost-Berlin kommt der Journalist in der Nachwendezeit früh mit der DDR in Kontakt. In „Die frühen Jahre“ arbeitet er das auf.