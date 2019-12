Das Vokalsextett Singer Pur Weite Horizonte

Das Vokalensemble Singer Pur (Markus Amon)

Auch Chöre und Ensembles pflegen besondere Traditionen. Das Vokalsextett Singer Pur ist in der Chormusik zu Gast und erzählt auch von einer seiner liebgewonnenen Adventstraditionen. Zu Gast: Claudia Reinhard, Markus Zapp und Reiner Schneider-Waterberg.

Singer Pur, das sind fünf ehemalige Regensburger Domspatzen und eine Sopranistin. Ihre Mission tragen sie im Namen: das ist einerseits der pure Gesang ohne Instrumente, andererseits bezieht er sich auf einen kleinen Stadtstaat in Südostasien.

Größte räumliche Entfernungen sind in der Musik bekanntlich kein Hindernis und so trägt das Vokalsextett seit fast drei Jahrzehnten Vieles zusammen, was ursprünglich aus den unterschiedlichsten Ecken der Welt kommt: Folklore aus China oder aus Südafrika, orthodoxe Gesänge aus Russland und italienische Psalmodie.

Advents-Tradition

Claudia Reinhard, Gründungmitglied Markus Zapp und Reiner Schneider-Waterberg sprechen über den Reiz des Exotischen, über den Begriff "musikalische Heimat" und über die von Singer Pur ins Leben gerufene Tradition des musikalischen Adventskalenders, der sie alle Jahre auch nach Regensburg zurückführt.

Singer Pur:

Claudia Reinhard, Sopran

Christian Meister, Tenor

Markus Zapp, Tenor

Manuel Warwitz, Tenor

Reiner Schneider-Waterberg, Bariton

Marcus Schmidl, Bass

