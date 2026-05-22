Gesetzesnovelle
Auch mit der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt als "Heizungsgesetz", wird in Zukunft nicht jeder heizen können, wie er will. © imago / Sven Simon / Frank Hoermann
Wird das neue "Heizungsgesetz" zur Kostenfalle?
53:47 Minuten
Die Bundesregierung ersetzt das "Heizungsgesetz" durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz mit mehr Technologieoffenheit. Befürworter begrüßen Entscheidungsfreiheit, Kritiker warnen vor höheren Kosten, Komplexität und Rückschritten beim Klimaschutz.