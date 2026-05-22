Gesetzesnovelle

Wird das neue "Heizungsgesetz" zur Kostenfalle?

53:47 Minuten
Mann steht im Heizungskeller und nimmt Einstellungen an einer Gasheizung vor.
Auch mit der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt als "Heizungsgesetz", wird in Zukunft nicht jeder heizen können, wie er will. © imago / Sven Simon / Frank Hoermann
Rahmlow, Axel |
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Die Bundesregierung ersetzt das "Heizungsgesetz" durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz mit mehr Technologieoffenheit. Befürworter begrüßen Entscheidungsfreiheit, Kritiker warnen vor höheren Kosten, Komplexität und Rückschritten beim Klimaschutz.
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