Gesetzesnovelle

Wird das neue "Heizungsgesetz" zur Kostenfalle?

53:47 Minuten Auch mit der Änderung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), auch bekannt als "Heizungsgesetz", wird in Zukunft nicht jeder heizen können, wie er will. © imago / Sven Simon / Frank Hoermann

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Die Bundesregierung ersetzt das "Heizungsgesetz" durch ein Gebäudemodernisierungsgesetz mit mehr Technologieoffenheit. Befürworter begrüßen Entscheidungsfreiheit, Kritiker warnen vor höheren Kosten, Komplexität und Rückschritten beim Klimaschutz.