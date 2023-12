Institut für Sonologie im Kulturzentrum Amare

Neue Räume – Neue Werke

57:31 Minuten Das Kulturzentrum Amare ist das größte Kulturgebäude der Niederlande und wurde im November 2021 in den Haag eröffnet © Hubert Steins

Vorgestellt von Hubert Steins · 19. Dezember 2023, 00:05 Uhr

Seit 1986 ist das Institut für Sonologie in Den Haag beheimatet und jetzt in den Räumen des Kulturzentrums Amare endlich angekommen. Ob Computerwissenschaft, Komposition, digitale Signalverarbeitung, Phonographie oder Field Recording - all das zusammen ist Sonologie.