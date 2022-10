Das Göttliche im Buddhismus

„ Wir als Taiwanerinnen sind sehr daran gewöhnt, also wir machen das schon in der Schule als Kinder: Wir verbeugen uns immer vor dem Lehrer. Und wenn man sagt: Ah, da ist eine Buddha-Statue – das hat immer mit Respekt zu tun. Und wenn man das gemacht hat, fühlt man sich viel ruhiger. Ich betrachte die Statue nicht nur als Statue, sondern als ob da wirklich Buddha ist.“

Gleichzeitig verkörpere Buddha wiederum einen Zustand, sagt Ruben: den der Erleuchtung, in dem die Konzepte von Persönlichkeit und Zeitlichkeit bedeutungslos seien. Man verbeuge sich nur oberflächlich vor einer Person und eigentlich vor der allgemeinen „Buddha-Natur“, erklärt Ruben: dem Potenzial in jedem Lebewesen, auch diesen Erleuchtungszustand zu erreichen.

Ob im dritten Jahrhundert nach Christus in der ägyptischen Wüste oder im Mittelalter in Deutschland unter dem Begriff Kontemplation, die vorneuzeitlichen Christen hätten viel meditiert und Gott dabei primär unpersönlich, als ein unaussprechliches Geheimnis erfahren, von dem man sich eben kein Bild machen sollte.

„Und dann klingt der Gong, und man kann sagen: All diese Gedanken, all diese Ideen von mir selbst – Nirvana, ich, auf dem Weg zum Ziel –, das sind auch wieder nur Ideen. Und wir sind im Reich der Ideen, das ist dieses Ufer. Und um uns zu erlösen an diesem Ufer, ist was aufgestellt? Die Weisheit vom anderen Ufer. Es gibt eine Anrufung des Geistes vom anderen Ufer, der in den Geist eingeladen wird, der verloren ist. Und dann ist Stille. Man lässt das eigene Denken Aus-reden im wahrsten Sinne des Wortes.“