Bewusstsein der Tiere

Über denkende, planende und fühlende Bienen und Schafe

29:42 Minuten Hat die Amsel ein Bewusstsein? Die Erkenntnisse zu den kognitiven Fähigkeiten von Tieren wachsen derzeit rasant. © picture alliance / Zoonar / coroiu octavian

Pauli, Marko · 25. April 2024, 19:30 Uhr

Tiere waren schon immer intelligent und sind sogar empathisch. Der Mensch erkennt das in seiner Forschung aber nur langsam: Bienen erinnern sich an frühere Gefahren, Ziegen lesen in Gesichtern von Menschen und selbst Quallen zeigen Lernverhalten.