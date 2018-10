Das Bauhaus und die Punkband Feine Sahne Fischfilet Ein Konzert sucht seinen Ort

Vladimir Balzer und Johannes Weigand im Gespräch mit Axel Rahmlow

Die Punkband "Feine Sahne Fischfilet" bei einem Konzertauftritt in Chemnitz. (imago stock&people)

Die Debatte über die Konzertabsage an die Punkband Feine Sahne Fischfilet überschattet die Planungen für das Jubiläum "100 Jahre Bauhaus" 2019. Am 6. November 2018 soll es ein Konzert mit der Band in Dessau geben. Doch ein Ort dafür ist bisher nicht bekannt.

In Berlin wurde heute im Kino International das Jubiläumsprogramm "100 Jahre Bauhaus" im kommenden Jahr vorgestellt. Unter anderem sind zwei neue Museumsbauten in Weimar und Dessau geplant. Es wird Performances, Konzerte und internationale Projekte zum Beispiel mit Japan, China, Brasilien und Nigeria geben.

Auf der Veranstaltung wurde auch die Konzertabsage des Bauhauses Dessau an die linke Punkband Feine Sahne Fischfilet angesprochen. Direktorin Claudia Perren verteidigte noch einmal ihre Entscheidung. Sie habe den Auftritt abgesagt, um das Bauhausgebäude, eine Unesco-Weltkulturerbestätte, die besonderen Schutzes bedürfe, vor rechtsradikalen Protesten zu schützen.

"Irgendwann werden wir es erfahren"

Im Publikum saßen Theaterintendanten, Museumskuratoren, Politiker und Vertreter des Goethe-Instituts. Unter ihnen war auch der Dessauer Theaterintendant Johannes Weigand. Er sagte in unserem Programm:

"Ich weiß, dass mit einem lokalen Veranstalter ein Raum gesucht wird, der für das Format gut passt. Irgendwann werden wir erfahren, wo es ist."

In den vergangenen Tagen war von einer Zusage seines Hauses die Rede gewesen, die er aber nicht erteilt habe, betont Weigand:

"Wir haben ein sehr kleines Haus: ein Studio mit 100 Plätzen, das ist viel zu klein. Und wir haben ein großes, sehr gemütliches Haus, in dem normalerweise solche Konzerte nicht stattfinden."

Soviel scheint bislang klar: Ein Konzert von Feine Sahne Fischfilet wird es am 6. November 2018 in Dessau geben. Nur einen Ort für das Konzert gibt es bisher nicht.

(cosa)