Darwin auf Speed

Biologische Evolution im Zeitraffer

34:24 Minuten
Nahaufnahme eines Schwarms schimmernder Kardinalfische
Fische werden kleiner, Braunbären friedlicher und Schmetterlinge verändern ihre Farben. Biologen finden immer mehr Beispiele für beschleunigte Evolutionsprozesse. © picture alliance / imageBROKER / Norbert Probst
Lange, Michael |
Charles Darwin war überzeugt: Die Evolution ist ein langsamer, stetiger Prozess. Doch in diesem Fall irrte der Forscher. Die Natur muss sich immer schneller an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Und oft ist der Mensch die Triebfeder dahinter.
