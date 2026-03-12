Darwin auf Speed

Biologische Evolution im Zeitraffer

34:24 Minuten Fische werden kleiner, Braunbären friedlicher und Schmetterlinge verändern ihre Farben. Biologen finden immer mehr Beispiele für beschleunigte Evolutionsprozesse. © picture alliance / imageBROKER / Norbert Probst

Link kopieren/teilen Der Link wurde in die Zwischenablage kopiert.

Email Audio herunterladen

Charles Darwin war überzeugt: Die Evolution ist ein langsamer, stetiger Prozess. Doch in diesem Fall irrte der Forscher. Die Natur muss sich immer schneller an veränderte Umweltbedingungen anpassen. Und oft ist der Mensch die Triebfeder dahinter.