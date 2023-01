Daniel Barenboim tritt zurück

Daniel Barenboim tritt zum Ende des Monats als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden zurück. „Ich kann die Leistung nicht mehr erbringen, die zu Recht von einem Generalmusikdirektor verlangt wird“, schreibt der Stardirigent in einer persönlichen Erklärung. Sein Gesundheitszustand habe sich im vergangenen Jahr „deutlich verschlechtert“.

Am Abend seiner Rücktrittserklärung dirigiert Barenboim die Berliner Philharmoniker. Auf dem Programm: Brahms und Schumann. Deutschlandfunk Kultur überträgt das Konzert.

Wegen der zahlreichen Absagen im vergangenen Jahr gab es bereits zahlreiche Spekulationen, ob Barenboim überhaupt ans Pult zurückkehren könne. „Er selbst will das Heft in der Hand halten“, so Büning.