Cuarteto Casals in Barcelona Streichquartett auf Zeitreise

Moderation: Christine Anderson

Das Cuarteto Casals hat sich nach dem katalanischen Cellisten Pau Casals benannt (Cuarteto Casals / David Ruano)

Das Cuarteto Casals ist eines der besten Streichquartette weltweit. Das in Barcelona ansässige Ensemble begibt sich in diesem Konzert auf eine Zeitreise durch die Quartettliteratur: Start bei Joseph Haydn, Landung bei Dmitrij Schostakowitsch.

Das spanische Cuarteto Casals gründete sich 1997 an der Musikhochschule Reina Sofía in Madrid und spielt seit 2002, also seit fast 20 Jahren, in derselben Besetzung zusammen. Eine Auszeichnung der prestigeträchtigen Burletti-Buitoni-Stiftung London ermöglichte es dem Quartett, eine Sammlung von historischen Bögen anzulegen, mit denen barocke und klassische Werke in der originalen Spielpraxis aufgeführt werden können. So ist es den Musikern möglich, die unterschiedlichen Musikstile besonders charakteristisch zu interpretieren.

Kulturbotschafter für Katalonien

Als Anerkennung für seinen einzigartigen Beitrag zum kulturellen Leben in Katalonien und ganz Spanien wurde das Cuarteto Casals von der autonomen Landesregierung Kataloniens, dem Institut Ramon Llull, als Kulturbotschafter anerkannt.

Das Ensemble gibt sehr gefragte Streichquartett-Meisterkurse und unterrichtet an der Escola Superior de Música de Catalunya in Barcelona, dem Hauptsitz des Quartetts.

Aufzeichnung vom 25. Mai 2021 im Palau de la Música Catalana, Barcelona

Joseph Haydn

Streichquartett Nr. 27 in D-Dur, op. 20/4



Felix Mendelssohn Bartholdy

Capriccio in e-Moll op. 81 Nr. 3

Anton Webern

Fünf Sätze für Streichquartett op. 5



Dmitrij Schostakowitsch

Streichquartett Nr. 11 f-Moll, op. 122

Cuarteto Casals:

Vera Martínez-Mehner, Violine

Abel Tomàs-Realp, Violine

Jonathan Brown, Viola

Arnau Tomàs-Realp, Violoncello