Cortisol-Alarm

Der Hype um erhöhte Stresshormonwerte

Wie Stress auf das Gehirn wirkt: Wer zu einem gesunden Umgang damit findet, trägt auch bei länger andauernden Stressphasen keine Folgeschäden davon.

Das Stresshormon Cortisol geistert als Schreckgespenst durch Social-Media-Feeds und muss oft als Sündenbock für Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Schlafstörungen herhalten. Experten halten das für übertrieben: Ein dauerhaft erhöhter Wert sei selten.