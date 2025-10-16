Cortisol-Alarm
Wie Stress auf das Gehirn wirkt: Wer zu einem gesunden Umgang damit findet, trägt auch bei länger andauernden Stressphasen keine Folgeschäden davon.
© picture-alliance / BSIP / Marie Schmitt
Der Hype um erhöhte Stresshormonwerte
29:57 Minuten
Das Stresshormon Cortisol geistert als Schreckgespenst durch Social-Media-Feeds und muss oft als Sündenbock für Bluthochdruck, Fettleibigkeit und Schlafstörungen herhalten. Experten halten das für übertrieben: Ein dauerhaft erhöhter Wert sei selten.