COP26: Klima-Bla-Bla versus Fortschritt Kriegt die Weltgemeinschaft noch die Kurve?

Moderation: Birgit Kolkmann

Waldbrand in Griechenland: Wenn wir die Erderwärmung nicht in den Griff bekommen, wird es immer mehr Umweltkatastrophen geben. (picture alliance / Anadolu Agency / Nick Paleologos)

Endspurt in Glasgow: Die Weltklimakonferenz muss Ergebnisse liefern, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Ankündigungen gibt es viele, aber können sich die Staaten auch auf verbindliche Ziele und Maßnahmen einigen? Wir ziehen Bilanz.

Knapp zwei Wochen haben die Vertreterinnen und Vertreter von fast 200 Staaten auf der 26. Weltklimakonferenz in Glasgow diskutiert und verhandelt. Nun müssen sie einen Plan vorlegen, wie das Pariser Klimaabkommen von 2015 mit konkreten Maßnahmen umgesetzt werden kann.

Die Zeit drängt

Das Hauptziel: Die Erderwärmung um zwei Grad, besser noch auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Die Zeit drängt. Laut Weltklimarat bleiben dafür noch rund zehn Jahre.

Für das 1,5-Grad-Ziel müssten die Staaten ihre Treibhausgas-Emissionen um die Hälfte reduzieren. Machen sie weiter wie bisher, droht eine Erdüberhitzung um 2,7 Grad.

Strittige Themen und erste Ankündigungen

Auf der COP26 stehen sich willige Staaten und Bremser gegenüber. Strittige Themen sind der verbindliche Ausstieg aus den fossilen Energieträgern Kohle, Erdöl und -gas sowie der Dauerzwist um finanzielle Hilfen für ärmere Länder.

Gerungen wird auch um Artikel 6 des Pariser Abkommens. Er regelt, dass Staaten mit einem hohen CO 2 -Ausstoß auch in anderen Ländern in Klimaschutz investieren und sich im Gegenzug Einsparungen gutschreiben lassen können.

Neuer Pakt zwischen Peking und Washington

Erste Ankündigungen lassen hoffen. So haben sich zahlreiche Staaten auf einen Ausstieg aus der Kohle und dem Verbrennungsmotor geeinigt. Die beiden größten Produzenten von Treibhausgasen, die USA und China, kündigten überraschend einen Klimaschutzpakt an.

Doch kann sich auch die gesamte Weltgemeinschaft auf verbindliche Ziele einigen? Kann COP26 ein Meilenstein im Kampf gegen den Klimawandel werden oder bleibt es beim unverbindlichen "Klima-Blabla"? Was muss die neue Bundesregierung hierzulande anpacken?

Es diskutieren:

Pauline Brünger, Fridays for Future

Georg Ehring, Deutschlandfunk-Umweltredaktion

Anke Herold, Geschäftsführerin des Öko-Instituts

Karen Pittel, Leiterin des ifo Zentrums für Energie, Klima und Ressourcen

(sus)