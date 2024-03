Zeichnerin Vanistendael

"Ich fotografiere mit meinen Augen"

34:39 Minuten Die belgische Comiczeichnerin Judith Vanistendael präsentiert auf der Leipziger Buchmesse ihr neues Werk. Flandern und die Niederlande sind dort in diesem Jahr das Gastland. © dpa / picture alliance / Frank May

Bürger, Britta · 21. März 2024, 09:05 Uhr

Sie zeigt mit ihren Büchern den Schmerz in der Welt: In Syrien, im Flüchtlingslager Moria, im Liebesleben. Jetzt hat die belgische Zeichnerin Judith Vanistendael den Weg eines Jungen in der Antike gemalt. Comic ist absolute Freiheit, sagt sie.