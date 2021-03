claire-obscure Saxophonquartett Vier Saxophone für Astor Piazzolla

Moderation: Stefan Lang

Das Saxophonquartett clair-obscur hat das Saxophonquartett auf dem Konzertpodium etabliert. (Saxophonquartett clair-obscur / Michael Jungblut )

Das claire-obscure Saxophonquartett nähert sich dem Komponisten Astor Piazzolla: Sie spielen seine Werke und Musik jener Komponisten, die ihn besonders inspiriert und geprägt haben: darunter Bach, Ginastera, Gershwin und Strawinsky.

Das heutige Konzert findet im ehemaligen Stummkino Delphi in Berlin-Weißensee statt. Der Saal dient uns als Aufnahmestudio für Ihr Konzert, das den Tango-Meister Astor Piazzolla in den Mittelpunkt stellt. Zu Gast das Saxophonquartett claire-obscure - eines der profiliertesten Ensembles für diese Besetzung.

Dabei erklingt nicht nur seine Musik, sondern auch Werke, von denen Piazzolla große Inspiration erfuhr. Davon sprach er offen und ausgiebig in diversen Interviews, die das Saxophonquartett durchforstete - im Zuge des 100. Piazzolla-Geburtstages, der am 11. März des Jahres gefeiert wurde.

Liebe von Barock bis Jazz

Die Musik Bachs hatte er als Kind schon kennengelernt, als er mit seinen Eltern nach New York gezogen war und im Hinterhof regelmäßig einen Pianisten die barocken Werke üben hörte. "Mit dem Kopf war ich auf den Straßen New Yorks, aber die Musik, die ich anbetete, war Bach!", so einst Piazzolla.

Eine weitere wichtige Station war für Piazzolla Paris. Die Musik der Stadt, zum Beispiel die von Ravel, zog durch die Straßen. Piazzolla hatte hier die Lehrerin Nadia Boulanger aufgesucht, die ihn auf seinen Weg brachte: Sie war es, die ihn ermutigte, die Liebe zum Tango in seinen Werken nicht zu verleugnen. Piazzolla hatte seiner Lehrerin in den ersten Stunden verschwiegen, dass er zu Hause durch Tango sein Geld verdient hatte. So hatten ihn zum Beispiel die Lieder des Tanguero Carlos Gardel stark beeindruckt. Den Sänger führte er sogar persönlich durch New York.

Der argentinische Bandoneon-Spieler und Komponist Astor Piazzolla bei einem Auftritt 1987. (IMAGO / Horst Galuschka)

Auch Werke seines ersten Lehrers Alberto Ginastero erklingen heute Abend in Kombination mit Piazzollas Musik. Und auch die von George Gershwin, die nicht aus Piazzollas Inspirationspool wegzudenken sind. Piazzolla bewunderte, wie Gershwin ganz natürlich den Jazz in den klassischen Musikbetrieb einzugliedern wusste - für ihn wurde das zum Vorbild, zumal Piazzolla es vermochte, Jazzbestandteile in den Tango zu integrieren - vor ihm galt das als absolutes No-go.

Aufzeichnung vom Nachmittag, 18. März 2021 aus dem Stummfilmkino Delphi in Berlin-Weißensee

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus 1

Astor Piazzolla

La Muerte del Angel

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus 9

Maurice Ravel

Pavane pour une infante défunte

Astor Piazzolla

Milonga del Angel

Igor Strawinsky

Zirkuspolka

Astor Piazzolla

Four for Tango

Carlos Gardel

Mi Buenos Aires querido

Astor Piazzolla

Milonga picaresque

Alberto Ginastera

Danzas argentinas

George Gershwin

Walking the dog

Asstor Piazzolla

Resurrecion del Angel

George Gershwin

Lady be good

I got rhythm

Dmitri Schostakowitsch

Jazzsuite Nr. 1

Christian Biegai

Quartett

clair obscure Saxophonquartett:

Jan Schulte-Bunert, Sopransaxophon

Maike Krullmann, Altsaxophon

Christoph Enzel, Tenorsaxophon

Kathie Wagner, Baritonsaxophon