Christoph Hein Anekdoten aus dem eigenen Leben

Moderation: Dorothea Westphal

Der Schriftsteller Christoph Hein (imago/epd)

Auf der Leipziger Buchmesse stellt Christoph Hein gleich zwei neue Bücher vor: einen Band über sein Leben und ein Kinderbuch. "Gegenlauschangriff" handelt von der Existenz in einem Staat, der inzwischen Geschichte ist. Das Kinderbuch ist ewig aktuell.

Immer wieder hat Christoph Hein die deutsch-deutschen Verhältnisse in seinen Büchern genauestens seziert und brillant beschrieben. So geht es in seinem zuvor erschienenen Roman "Verwirrnis" um Homosexualität in der DDR, um Widerstand gegen die Stasi und Erpressbarkeit, um Anpassung und ein erzwungenes Doppelleben.

Während der Autor, der im April seinen 75. Geburtstag feiert, bislang die Geschichten anderer erzählte, berichtet er in "Gegenlauschangriff" von eigenen Erlebnissen. In dem Band sind Anekdoten versammelt, die mal komisch, mal ernst und bitter sind und von der Existenz in einem Staat berichten, der inzwischen Geschichte ist.

Kinderbuch "Alles, was Du brauchst"

Hein schreibt aber auch Kinderbücher. "Das Wildpferd unterm Kachelofen" oder der Roman "Mama ist gegangen" über das Leben der übriggebliebenen Familie nach dem Tod der Mutter.

In "Alles, was Du brauchst" widmet er sich den 20 Dingen, die Kinder im Leben wirklich brauchen. Einen Freund beispielsweise, auf den man sich verlassen kann, eine Oma, die immer Zeit zum Spielen hat, aber auch ein Stofftier oder ein Fahrrad gehören unbedingt dazu. Illustriert wurde das Buch von der preisgekrönten Illustratorin Rotraut Susanne Berner.