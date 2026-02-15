In Deutschland ist jedes Jahr am 31. Dezember Silvester und am 1. Januar beginnt das neue Jahr. Ganz anders im traditionellen chinesischen Kalender, darin beginnt ein neues Jahr immer zwischen dem 21. Januar und dem 20. Februar.

Das Neujahrsfest wird auch als „Frühlingsfest“ oder „Mondneujahr“ bezeichnet. Gefeiert wird es nicht nur in China, sondern auch in Korea, Vietnam und Singapur.

Der Beginn eines neuen Jahres richtet sich im traditionellen chinesischen Kalender nach dem Mond: Ein neues Jahr beginnt in der Regel am zweiten oder seltener am dritten Neumond nach der Wintersonnenwende. Enden wird das Jahr am 5. Februar 2027, es wird also nach in Deutschland gebräuchlicher Zeitrechnung etwa zwölfeinhalb Monate dauern.

Im chinesischen Kalender gibt es zwölf Monate, die jeweils aus 29 oder 30 Tagen bestehen. Ein ganzes Jahr hat insgesamt zwischen 353 und 355 Tagen und ist damit zehn bis 13 Tage kürzer als ein Sonnenjahr. Um das auszugleichen, wird alle zwei oder drei Jahre ein dreizehnter Monat, ein sogenannter Schaltmonat eingeschoben.

2026 beginnt ein Jahr des Pferdes, und zwar des Feuer-Pferdes. Es ist das 43. Jahr im 78. Zyklus des traditionellen chinesischen Kalenders, der fast fünf Jahrtausende zurückreicht – also mehr als doppelt so alt ist wie unser Julianischer oder Gregorianischer Kalender.

Das Pferd im chinesischen Horoskop steht für Begeisterungsfähigkeit, Unerschrockenheit und Romantik. Das Pferd gilt demnach als einfallsreich, klug und körperlich wie auch seelisch belastbar. Menschen unter diesem Zeichen sollen aufgeschlossen und unabhängig sein. Geheimnisse können sie laut dem chinesischen Horoskop allerdings nicht für sich behalten, außerdem sind Pferde nach der Vorstellung schlechte Verlierer.

In China ist jedem Jahr eines der zwölf Tierkreisbilder zugeordnet. Dazu gehören neben dem Pferd Schlange, Schaf, Affe, Hahn, Hund, Schwein, Ratte, Büffel, Tiger, Hase und Drache. Die zwölf Tierkreiszeichen des chinesischen Kalenders haben keinen direkten Bezug zum Sternenhimmel. Dass es auch in China zwölf Figuren im Tierkreis gibt, geht vermutlich auf die zwölfjährige Umlaufzeit des hellen Planeten Jupiter zurück.

Neben den Tierkreisbildern gibt es zu jedem Jahr auch noch eine sogenannte Wandlungsphase: Holz, Feuer, Erde, Metall oder Wasser. Auf das Jahr des Feuer-Pferdes folgt 2027 das Jahr des Feuer-Schafes.

Die Tierkreiszeichen sind sehr präsent im Alltag von Chinesen. Insbesondere beim Thema Dating spielt die chinesische Astrologie, auch als chinesisches Horoskop bezeichnet, eine große Rolle. Denn hier gibt es Tierkreiszeichen, die besser oder schlechter zusammenpassen.

Auch um die unhöfliche Frage nach dem Alter seines Gegenübers zu umgehen, wird gerne danach gefragt, im Zeichen welchen Tieres die andere Person geboren ist. Da sich die Zeichen nur alle zwölf Jahre wiederholen, kann so oft auf das Alter geschlossen werden.

Mehr Hintergründe zu Bräuchen rund um das chinesische Neujahr haben wir in unserem Text zum Jahr des Drachen gesammelt.