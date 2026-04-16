Chinas Völker

Die KP träumt von ethnischer Einheit

24:31 Minuten Yunnan ist eine der ethnisch vielfältigsten Regionen Chinas, doch die chinesische Führung betont immer stärker eine gemeinsame nationale Identität © picture alliance / Sipa USA / Imaginechina

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Zu den 56 in China anerkannten Ethnien gehören Uiguren, Mongolen und Zhuang. Die Han stellen jedoch mit Abstand die Mehrheit. Nun hat die Kommunistische Partei beschlossen: Zukünftig sollen sich alle Minderheiten an die Kultur einer Gruppe anpassen.