Chinas Völker
Yunnan ist eine der ethnisch vielfältigsten Regionen Chinas, doch die chinesische Führung betont immer stärker eine gemeinsame nationale Identität © picture alliance / Sipa USA / Imaginechina
Die KP träumt von ethnischer Einheit
24:31 Minuten
Zu den 56 in China anerkannten Ethnien gehören Uiguren, Mongolen und Zhuang. Die Han stellen jedoch mit Abstand die Mehrheit. Nun hat die Kommunistische Partei beschlossen: Zukünftig sollen sich alle Minderheiten an die Kultur einer Gruppe anpassen.