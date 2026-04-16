Chinas Völker

Die KP träumt von ethnischer Einheit

24:31 Minuten
Frauen in identischen traditionellen Kostümen und mit Schirmen in den Händen tanzen während einer Parade synchron.
Yunnan ist eine der ethnisch vielfältigsten Regionen Chinas, doch die chinesische Führung betont immer stärker eine gemeinsame nationale Identität © picture alliance / Sipa USA / Imaginechina
Antje Bonhage, Björn Alpermann, Andre Zantow |
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Zu den 56 in China anerkannten Ethnien gehören Uiguren, Mongolen und Zhuang. Die Han stellen jedoch mit Abstand die Mehrheit. Nun hat die Kommunistische Partei beschlossen: Zukünftig sollen sich alle Minderheiten an die Kultur einer Gruppe anpassen.
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