Der Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig-Leutzsch ist eine marode Anlage, in die Jahre gekommen. Es ist die Heimat der BSG Chemie Leipzig, wobei BSG für Betriebssportgemeinschaft steht – oder auch für Ballsportgemeinschaft, aber dazu später mehr.

Nun hat er einen zweiteiligen Band herausgegeben, zwei dicke Wälzer. Der erste, in weiß, heißt Sportpark, der zweite, in grün, Leutzsch. Weiß-grün, das sind die Farben von Chemie, und schon das zeigt: Der Sportpark, Leutzsch und die BSG Chemie, das gehört zusammen.

Der Umzug 2004 ins Zentralstadion war für viele so ein notwendiges Übel – und tatsächlich auch verbunden, gerade bei den älteren Fans, doch der große Verein der Stadt zu werden, auch mal höherklassig zu spielen. Das ist auch spannend, in der ersten Liga zu spielen – oder zumindest zu denken, man kann das. Aber für die meisten war es natürlich trotzdem ein Kulturschock, dahinzuziehen. Und Leutzsch war und ist immer die Heimat der BSG Chemie Leipzig.

Alexander Mennicke erklärt: "Tatsächlich war es so, dass Chemie keine Rolle mehr spielen sollte, sondern nur noch der FC Sachsen. Es wurde alles für den Erfolg gemacht. Es gab viele Querelen, auch gerade in der Verbindung mit dem Zentralstadion."

Mennicke denkt zurück: "Dann war 2008 die Situation so eingetreten, dass es eben beim FC Sachsen nicht mehr ging – und dann hat man sich eben getrennt. Und wir fangen jetzt von ganz unten an, in der zwölften Liga. Und machen dort unser Ding und versuchen die Werte, die wir mit dem Verein verbinden, auch am Leben zu halten."