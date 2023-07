Lebenswege

Busfahrerin Greta Salome Bollig: "Ich liebe die Fahrgäste"

31:25 Minuten Heute fährt Greta Bollig in Hamburg Busse. Davor lief sie zehn Mal den New-York-Marathon und lebte in Paris, Peking und Quito. © picture alliance / Wolfram Steinberg / Wolfram Steinberg

Führer, Susanne · 10. Juli 2023, 09:05 Uhr

Greta Bollig hat in Paris, Peking und Quito gelebt, für CNN gearbeitet, Fußballspiele in China kommentiert. Mit 56 hatte sie ihr Coming-out als Transfrau. Jetzt ist sie Busfahrerin in Hamburg und twittert mit Leidenschaft. (Erstsendedatum 28.09.2022)