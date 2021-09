Bundestagswahl 2021 Mächtige Gefühle – wie Politik unsere Emotionen nutzt

Ute Frevert im Gespräch mit Johannes Nichelmann

Augen zu und durch? Angela Merkel war in ihrer politischen Karriere für die kleinen Gesten bekannt. (dpa / Michael Kappeler)

Angst, Sicherheit, Vertrauen – machtvolle Gefühle können ganze Gesellschaften beeinflussen. Die Politik weiß sie zu nutzen – im Guten, wie im Schlechten. Ein Gespräch mit der Historikerin Ute Frevert über die Gefühlswelten der Deutschen.

Gefühle können nicht nur einzelne Menschen leiten, sondern auch ganze Gesellschaften. Wie sind Begriffe wie Sicherheit, Vertrauen, Angst oder Zuversicht im kollektiven Gefühlsgedächtnis historisch gewachsen?

Laschet, Scholz, Baerbock & Merkel

Afghanistan, Klimakatastrophe, Pandemie: Welche Gefühlswelten sprechen die Kanzlerkandidaten und die Kanzlerkandidatin im Bundestagswahlkampf 2021 an? Welche Wirkung hat das auf die Wählerschaft? Wie hat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Gefühlswelten der Menschen in Deutschland in den 16 Jahren ihrer Amtszeit gewusst einzusetzen?

Historische Gefühlswelten

Gemeinsam mit der Historikerin und Leiterin des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin, Ute Frevert, spannen wir in dieser Sendung einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart und blicken auf 121 Jahre Emotionsgeschichte in der deutschen Politik.