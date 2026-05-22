Gesundheitsökonom
Das große System werde nicht angepackt: Gesundheitsökonom Matusiewicz spricht von einem "Reförmchen". Es brauche mehr, um Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. © imago / photothek / Yona Elsner
Warum die Apothekenreform nicht die große Entlastung bringt
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Impfungen, Schnelltests und Blutabnahmen sollen künftig auch in Apotheken möglich sein. Ökonom David Matusiewicz sieht in der vom Bundestag beschlossenen Reform eher kurzfristige Entlastung. Langfristig bräuchten Apotheker mehr Kompetenzen.