Gesundheitsökonom

Warum die Apothekenreform nicht die große Entlastung bringt

08:05 Minuten
Das große rote A, Logo der Apotheken, steht in einer Apotheke in Potsdam im Schaufenster
Das große System werde nicht angepackt: Gesundheitsökonom Matusiewicz spricht von einem "Reförmchen". Es brauche mehr, um Ärztinnen und Ärzte zu entlasten. © imago / photothek / Yona Elsner
Mäurer, Dietrich Karl; Matusiewicz, David |
Audio herunterladen
Impfungen, Schnelltests und Blutabnahmen sollen künftig auch in Apotheken möglich sein. Ökonom David Matusiewicz sieht in der vom Bundestag beschlossenen Reform eher kurzfristige Entlastung. Langfristig bräuchten Apotheker mehr Kompetenzen.
Podcast: Studio 9
Aus dem PodcastStudio 9

Podcast hören

PodcastStudio 9

Podcast: Studio 9

Der Überblick mit Hintergrund: Interviews, Reportagen, Kritiken – mit originellen... Mehr anzeigen

Alle Podcasts anzeigen
Mehr zu Gesundheit
Zur Startseite