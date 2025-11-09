Bundespräsident

Steinmeier ruft zur Verteidigung der Demokratie auf

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach anlässlich des Jahrestags von Mauerfall, Progromnacht und Ausrufung der Republik über aktuelle Gefahren für die Demokratie © picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd
Bundespräsident Frank Walter Steinmeier hat anlässlich des Gedenktags zum Mauerfall zur klaren Abgrenzung von rechtsextremen Kräften aufgerufen. Niemals seit der Wiedervereinigung sei die Demokratie in Deutschland so sehr in Gefahr gewesen wie heute.
