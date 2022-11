Kanzlerbesuch in China

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist zu seinem ersten Amtsbesuch nach China gereist. Inhaltlich soll es unter anderem um die gemeinsamen Wirtschaftsbeziehungen, Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und die Taiwanfrage gehen.

Scholz in China

Olaf Scholz‘ Erklärung, er habe in Peking auch an die Wahrung und Umsetzung der Menschenrechte erinnert, bringt aus Sicht von Bialecki vergleichsweise wenig. „Das ist eine klassisch deutsche Herangehensweise.“ Der Kanzler versäume es dabei, eine weitere Vertiefung der Handelsbeziehungen an die Einhaltung der Menschenrechte zu knüpfen.