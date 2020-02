Bürgerschaftswahlen in Hamburg Wieder eine rot-grüne Koalition?

Moderation: Korbinian Frenzel und Nana Brink

Die Bürgerschaftswahl 2020 in Hamburg steht im Mittelpunkt der Live-Sendung von Deutschlandfunk Kultur. (Patrick Franck)

Hamburg wählt am Sonntag eine neue Bürgerschaft. SPD und Grüne liegen bei den Umfragen deutlich vorn - und wollen ihre gemeinsame Koalition fortsetzen. Alles sieht danach aus, als ob dies gelingen könnte.

Vor den Bürgerschaftswahlen in Hamburg sieht es so aus, als ob die SPD mit dem amtierenden Ersten Bürgermeister Peter Tschentscher deutlich mehr Stimmen bekommen wird als die Grünen mit ihrer Spitzenkandidatin Katharina Fegebank.

In einem zweistündigen Live-Talk mit Publikum fragen Nana Brink und Korbinian Frenzel (Deutschlandfunk Kultur) ihre Gäste, welche Themen die Menschen in der Hansestadt bewegen, wie sich die Ereignisse in Thüringen auswirken und welches Signal die Wahl in Hamburg für die Bundespolitik hat. Auch der rassistisch motivierte Terroranschlag von Hanau ist Thema in Hamburg.

Mit dabei sind u.a.:

Amelie Deuflhard, Leiterin der Hamburger Kunstfabrik Kampnagel

Elmar Wiesendahl, Politikwissenschaftler von der Agentur für Politische Strategie

Sieghard Wilm, Pastor der Gemeindekirche St. Pauli

Jürgen Zimmerer, Professor für die Geschichte Afrikas am Institut für Globalgeschichte der Universität Hamburg

Axel Schröder, Landeskorrespondent in Hamburg