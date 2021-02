Bücher über Obdachlosigkeit Das Leben auf der Straße in der Literatur

Von Stephanie von Oppen

Durch die Coronakrise ist die Lage vieler Obdachloser besonders prekär. (AFP / David Gannon)

Ohne Wohnung zu sein, gleicht einem Fall in die Bodenlosigkeit. Die Angst davor, so tief zu fallen, wird in Zeiten von Corona sicher noch größer geworden sein. Zahlreiche Bücher widmen sich dem Thema. Wir stellen einige vor.

Der Verlust der Wohnung und der Absturz aus einer gesicherten Existenz gleicht für die meisten Menschen einem Horrorszenario. Angesichts der Corona-Pandemie wächst die Angst davor, wirtschaftlich so sehr ins Abseits zu geraten, das genau das geschieht. Mit Obdachlosigkeit assoziieren wir Sucht, Verwahrlosung, Verlust der Menschenwürde.

Es gibt Menschen, deren unaufhaltsamer Abstieg geradezu biografisch vorgezeichnet ist, andere haben vielleicht ein gutbürgerliches Leben geführt und verlieren plötzlich den Boden unter den Füßen. Jeder Mensch, der auf der Straße lebt, hat seine individuelle Geschichte. Obdachlosigkeit wirft Fragen nach dem Umgang damit auf, persönlich und gesellschaftlich.

Zahlreiche Sachbücher, Essays, Studien gibt es dazu. Das Thema Obdachlosigkeit hat in der Literatur und im Theater eine lange Tradition. Wir stellen hiern aktuelle Bücher zum Thema vor.

"Der Sandler" von Thomas Ostermair

Roman, Osberg, Hamburg 2020

350 S., 20,- Euro

"Ohne Dach, ohne Ofen, ohne Bett: Obdachlose in München" von Sabine Roidl

Allitera, München 2020

120 S., 15,- Euro

"Sein und Wohnen - philosophische Streifzüge zu Geschichte und Bedeutung des Wohnens" von Florian Rötzer

Westend, Frankfurt 2020

288 S., 22,- Euro

"Adresse unbekannt", Kinderbuch von Susin Nielsen

Urachhaus, Stuttgart 2020

284 S., 18,- Euro

"Glück und Leid am Bahnhof Zoo" von Dieter Puhl

Herder, Freiburg 2018

15,- Euro

"Kein Dach über dem Leben" von Richard Brox

Autobiografie, Rowohlt, Hamburg 2017

270 S., TB, 10,- Euro

"Elefant" von Martin Suter

Roman, Diogenes, Zürich 2017

352 S., TB 24,- Euro

"Unbehaust" von Elke Brüns, Essay

Mikrotext, Berlin 2017, 60 S., E-Book, 4,99 Euro

"Ein mittelschönes Leben", Kinderbuch von Kirsten Boie

Hinz und Kunz, Hamburg 2008

28 S., TB, 4,80 Euro