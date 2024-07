In den 1990er-Jahren studierte Michael Jäckel - heute: Tenzin Peljor - Wirtschaftsinformatik in Berlin. Noch während des Studiums war er Systemadministrator eines mittelständischen Unternehmens. „Ich hab‘ gut Kohle verdient und habe dann als Hedonist gelebt, also materiell alles ausgereizt – 16 Sorten Honig, kleines Päckchen Kaffee für 25 DM.“

Jäckel erkennt aber an, dass die Nonnen des Kinderheims sich mit ihm Mühe gegeben haben. Zwölf Jahre lebte er dort. Sein älterer Bruder rebellierte und wurde aus dem Heim verwiesen. Irgendwann, sagt Jäckel, sei sein jüngerer Bruder an der Situation zerbrochen: Auch er nahm sich das Leben, im Alter von 15 Jahren.

Doch all das kann seine Geldgier, den Geiz und den Egoismus nicht rechtfertigen, sagt Jäckel. Und schließlich kam er an den Punkt, an dem er sich ändern wollte - er wusste nur nicht wie. Im Buddhismus fand er dann die Antworten, nach denen er gesucht hatte, erzählt er im "Plus Eins"-Gespräch - und auch, wie der Dalai Lama ihm seinen neuen Namen gegeben hat: Aus Michael Jäckel wurde der Mönch Tenzin Peljor.