War die Weimarer Verfassung mit Schuld am Untergang der ersten deutschen Demokratie? "Das Wagnis der Demokratie" beleuchtet ihre Stärken und Schwächen. "Ganz vorzüglich" immerhin nannte der Schriftsteller und Jurist Kurt Tucholsky die Staatsordnung.

Ohne die SPD hätte es die Weimarer Republik nicht gegeben. Das Buch "Der tragische Kanzler" holt Hermann Müller, einen ihrer wichtigen Protagonisten, aus der Vergessenheit zurück. Ab 1906 war Müller Berufspolitiker - in einer Zeit der ideologischen Verseuchung.

In seinem neuen Roman "Was aus uns geworden ist" erzählt der Musiker André Herzberg über jüdisches Leben in der DDR. Er habe diesen Teil seiner Identität vor der Wende verborgen. Das Buch erzähle von dieser Selbstverleugnung.