ARD-Moderatorin Marwa Eldessouky

Sonja Koppitz und Marwa Eldessouky kennen sich seit 14 Jahren als Kolleginnen bei einem Radiosender. „Ich fand’s schön, im Radio zu sein, und keiner weiß, wie man aussieht, und jeder macht sich so seine Vorstellung“, sagt Eldessouky. „Ich fand’s toll, wenn Leute dachten, ich wäre Schwedin oder so. Aber jetzt im Fernsehen ist es auch schön, gesehen zu werden. Es ist ein toller Job, vor der Kamera zu stehen."

Dass sie nun plötzlich auf der Straße erkannt wird, ist für sie daher eine neue Erfahrung. Beim Bäcker in Berlin-Charlottenburg sprach sie eine ältere Frau an und sagte: „Sie machen das richtig gut bei Brisant. Aber Sie sehen so alt aus im Fernsehen.“