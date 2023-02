Botox und Co.

Neulich saß ich mit ein paar Freundinnen beim Kaffee, als plötzlich dieses Thema aufkam: Botox. Eine hat es bereits in der Stirn, die andere hat einen Termin bei der Injektorin vereinbart. Sie sprachen darüber so locker wie über einen Friseurbesuch: Was ist denn schon dabei? Wenn man sich danach besser fühlt? Jeder darf schließlich mit seinem Körper machen, was er will. Das stimmt natürlich.