Böhmermanns neues Buch Twitter, Thesen, Temperamente

Christine Watty im Gespräch mit Timo Grampes

„Hunger!“ – Mit diesem Tweet startet Jan Böhmernmann 2009 seine Twitter-Karriere. (dpa / Christophe Gateau)

Alle Tweets des Satirikers Jan Böhmermann, von 2009 bis 2020, lassen sich nun in einem 464-Seiten-Buch nachlesen: Ein "fast schon präsidial anmutendes Dokument", sagt die Journalistin Christine Watty. Gleichzeitig sorgt Böhmermann für neue Diskussionen.

Der Twitter-Zoff könnte kaum zu einem günstigeren Zeitpunkt kommen: Pünktlich zur Buchveröffentlichung seiner Twitter-Chronik empört sich Jan Böhmermann, dass die FAZ ein Interview mit ihm nicht abgedruckt hat – generiert ordentlich Aufmerksamkeit und veröffentlicht das Interview schließlich selbst: natürlich auf Twitter.

"Das ist schon fast so eine realsatirische Wendung, über die man auf jeden Fall auf verschiedenen Ebenen ganz medientheoretisch noch einmal nachdenken kann, was hier eigentlich passiert", sagt Deutschlandfunk-Kultur-Journalistin Christine Watty.

Ein präsidial anmutendes Dokument

Ein Wechselspiel zwischen alten und neuen Medien ist auch Böhmermanns neues Buch "Gefolgt von niemandem, dem du folgst". Ein Twitter-Tagebuch, das alle Tweets des Satirikers seit 2009 beinhaltet. Quasi eine Twitter-Timeline als 464-Seiten-Werk mit blauem Einband, silberner Schrift und Lesebändchen.

"Es kommt sehr schwergewichtig daher", so Watty. "Wenn man vollkommen größenwahnsinnige Vergleiche ziehen wollen würde, könnte man sagen: Dieser blaue Einband könnte auch an eine Karl Marx ‚Das Kapital’-Ausgabe aus dem Dietz Verlag erinnern."

Dieses "fast schon präsidial anmutenden Dokument einer ganzen Twitter-Karriere mit vielen, vielen Tweets und Aussagen" ist nach den Jahren 2009 bis 2020 sortiert. Anhand der satirischen oder ernsthaften Kommentare Böhmermanns kann sich der Leser an Geschehnisse zurückerinnern. Fußnoten zu Debatten, Ereignissen und Personen helfen dabei.

Welche Bedeutung hat Twitter?

Parallel wird gezeigt, wie sich der Böhmermann-Account entwickelt und die Zahl der Follower steigt. "Irgendwann jetzt, aktuell 2,1 Millionen Follower. Das ist schon relativ beachtlich. Damit hat sich natürlich auch die Verantwortung, die Böhmermann an der Stelle trägt für die Themen, absolut verändert."

Diesen Wandel beschreibt Böhmermann auch in dem Vorwort des Buches. Er weist darin auf die generell wachsende Bedeutung von Twitter in aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten hin:

"Innerhalb eines Jahrzehnts entwickelt sich Twitter zur wichtigsten politischen und gesellschaftlichen Online-Diskursplattform der Gegenwart. Und Twitter wird dabei zugleich zu einem mächtigen Werkzeug, um die öffentliche Debatte entscheidend zu verändern, zu beeinflussen oder zu bestimmen", heißt es dort.

Ob das Buch selbst nun so wahnsinnig wichtig sei? "Das weiß ich nicht", so Watty. "Aber was interessant ist, ist definitiv diese Metaebene: Dass man es als Grundlage nutzen kann, um zu überlegen, was Twitter eigentlich ist. Ist es wirklich nur eine Bubble für fünf Prozent der Deutschen, die sich darauf tummeln, oder tatsächlich eine Plattform für Meinungsführer und -führerinnen, die sichtbar seien wollen und dort in Kontakt treten können."

Jan Böhmermann: "Gefolgt von niemandem, dem du folgst - Twitter-Tagebuch. 2009-2020"

Kiepenheuer & Witsch, Köln 2020

464 Seiten, 22 Euro