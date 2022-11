Billigpreise und Dumpinglöhne

Saffier ist gelernte Schneiderin, Schnittmacherin und, wie sie selbst sagt, „Architektin für Kleidung“. Zusammen mit nur einer weiteren Kollegin bietet Saffier alles von Schnitten und Prototypen bis zur Fertigung der Verkaufsstücke an – wenn auch nur in kleiner Zahl:

Ich bin mit der Philosophin Mirjam Müller hierhergekommen, um mit eigenen Augen zu sehen, inwieweit sich Kleidung lokal produzieren lässt, diesseits der großen Marken und globalen Sweatshops – und ohne Ausbeutung. Müller ist Juniorprofessorin für feministische Philosophie an der Humboldt Universität Berlin und forscht insbesondere zu Arbeit und Kapitalismus. Ausbeutung versteht sie als strukturelles Problem – also eines, das nicht allein von individuellen Akteuren abhängt:

Das macht es für Betriebe wie den von Saffier, die nicht in sogenannten Billiglohnländern produzieren oder fair entlohnen möchten, deutlich schwieriger, konkurrenzfähig zu sein. Und es prägt die Preiserwartung vieler ihrer Kundinnen und Kunden:

„Ich möchte hier produzieren – dann gucke ich mir aber wirklich die Preise an, rechne alles zusammen und merke, bei welchen Preisen ich dann im Verkauf landen muss, um das rechtfertigen zu können. Und da schlucken die meisten dann schon wieder und merken: Die Idee ist gut, aber an Marge fällt für mich wirklich kaum noch etwas ab.“

Wenn man Ausbeutung als strukturelles Problem begreift, dann gerät auch in den Blick, wie der hiesige Niedriglohnsektor und die Ausbeutung in anderen Ländern zusammenhängen – denn sie ermöglichen sich gegenseitig:

Dass die Löhne für Näher*innen so niedrig sind, hat auch damit zu tun, dass Nähen nach wie vor als typisch weibliche Arbeit gilt. Daran zeigt sich: Ausbeutung richtet sich nicht nur nach Klassenzugehörigkeit oder Herkunftsland, sondern auch nach Geschlecht und Gender, wie Müller betont:

„Näher*innen in Bangladesch haben oft gar nicht so viele verschiedene Optionen, wenn sie Arbeit suchen, um ihr Leben zu finanzieren, als Sweatshop-Arbeit oder die Arbeit in Textilfabriken.“